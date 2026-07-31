Несколько военных ВСУ пропали без вести при взрывах на полигоне в Хмельницком

В офисе генпрокурора уточнили, что полноценный осмотр места происшествия и следственные действия смогут начаться только после прекращения детонации и обеспечения безопасного доступа к территории полигона. Сейчас правоохранители допрашивают командование и личный состав воинской части. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с боеприпасами.