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Несколько военных ВСУ пропали без вести при взрывах на полигоне в Хмельницком

В Хмельницком на западе Украины произошла детонация боеприпасов на военном полигоне. По данным офиса генпрокурора Украины, четверо солдат ранены, связь с несколькими военнослужащими утеряна. Осколки повредили около 10 многоквартирных домов в радиусе километра.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, еще несколько человек пропали без вести в результате мощных взрывов на территории военного полигона в Хмельницком на западе Украины. Об этом сообщает офис генерального прокурора страны.

По предварительным данным надзорного ведомства, на объекте началась неконтролируемая детонация боеприпасов. Пострадавшие военные госпитализированы, однако точная степень тяжести их травм пока устанавливается. Связь с несколькими другими военнослужащими, находившимися в эпицентре взрывов, полностью утеряна.

В офисе генпрокурора уточнили, что полноценный осмотр места происшествия и следственные действия смогут начаться только после прекращения детонации и обеспечения безопасного доступа к территории полигона. Сейчас правоохранители допрашивают командование и личный состав воинской части. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с боеприпасами.

Как ранее сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, разлет боеприпасов от взрывов на полигоне достиг одного километра. В результате инцидента зафиксированы повреждения около десятка многоквартирных домов, частных построек, а также магазина и автомобилей местных жителей.

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