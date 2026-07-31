ВС РФ нанесли удар по крупному сортировочному комплексу «Новой почты». Видео

Российские военные с помощью ударного беспилотника «Герань-4» нанесли удар по второму по мощности логистическому хабу компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгородное в Днепропетровской области. Кадры боевой работы опубликовал военный корреспондент Александр Коц в мессенджере «Макс».
По данным военкора, атака была осуществлена 30 июля. Министерство обороны РФ неоднократно отмечало, что подобные транспортные узлы активно использовались украинскими войсками для доставки и хранения военных грузов, беспилотников и комплектующих к ним.
Уничтоженный терминал был введен в эксплуатацию в феврале 2022 года. Его площадь составляет около 18 тысяч квадратных метров при пропускной способности до 36 тысяч отправлений в час. Хаб обеспечивал логистику более чем для ста населенных пунктов Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.
Как отмечает Коц, это был уже пятый удар по данному объекту. Руководство компании подтвердило разрушение терминала и заявило о переводе потоков отправлений на резервные маршруты.