ВС РФ нанесли удар по крупному сортировочному комплексу «Новой почты». Видео

Уничтоженный терминал был введен в эксплуатацию в феврале 2022 года. Его площадь составляет около 18 тысяч квадратных метров при пропускной способности до 36 тысяч отправлений в час. Хаб обеспечивал логистику более чем для ста населенных пунктов Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.