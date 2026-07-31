Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«С этим надо быть осторожнее»: Трамп ответил Зеленскому на просьбы о лицензии на производство Patriot

Трамп: США не давали согласия на производство ракет Patriot Украиной.

Источник: Комсомольская правда

США не давали своего согласия на производство ракет-перехватчиков Patriot Украиной, с этим вопросом надо быть осторожным. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим [в администрации США]. Но такого рода технологии передать [другим странам] тяжело», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что не думает, что такое когда бы то ни было произошло. По его словам, люди, которым США передадут такие технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против Штатов. Это возможно, добавил республиканец.

Как писал сайт KP.RU, 28 июля украинский главарь сообщил, что на встрече с Трампом обсуждались вопросы лицензирования производства ракет Patriot. Зеленский охарактеризовал свой разговор с республиканцем в Овальном кабинете как продуктивный.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Условный срок и многомиллионный штраф: Что известно о приговоре больной раком блогерше Лерчек.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше