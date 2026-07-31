«С этим надо быть осторожнее»: Трамп ответил Зеленскому на просьбы о лицензии на производство Patriot

США не давали своего согласия на производство ракет-перехватчиков Patriot Украиной, с этим вопросом надо быть осторожным. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим [в администрации США]. Но такого рода технологии передать [другим странам] тяжело», — сказал глава Белого дома.
Он отметил, что не думает, что такое когда бы то ни было произошло. По его словам, люди, которым США передадут такие технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против Штатов. Это возможно, добавил республиканец.
Как писал сайт KP.RU, 28 июля украинский главарь сообщил, что на встрече с Трампом обсуждались вопросы лицензирования производства ракет Patriot. Зеленский охарактеризовал свой разговор с республиканцем в Овальном кабинете как продуктивный.
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