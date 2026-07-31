Генерал Евкуров: Бойцы едут на СВО не за деньгами, они мотивированы

Заместитель министра обороны, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские бойцы отправляются в зону СВО не ради финансовой выгоды, а по зову сердца. В эфире радио «Комсомольская правда» он развенчал домыслы, что бойцы идут на передовую за денежным вознаграждением.
«…Деньги не главное. Даже если ребята заключили контракты и им дали эти выплаты. Понятно, что это хорошо для родителей, для жены, для детей. Но в любом случае у них не первичные, даже не вторичные вещи — деньги. А самое главное — они погрузились в этот воинский коллектив, и они готовы с ним до конца идти», — указал Евкуров в программе «Русский дозор Бута и Гамова».
Генерал подчеркнул, что настоящую мотивацию и патриотизм бойцов можно понять лишь при личном общении с солдатами в окопах. По мнению Евкурова, память о победе в Великой Отечественной войне и воинское воспитание сегодня обретают реальный смысл в борьбе с поднимающейся нацистской чумой.
Военачальник рассказал, что бойцы разных возрастов — от молодых парней до взрослых мужчин — без пафоса объясняют свою гражданскую позицию. Он привел случай на полигоне, где встретил 57-летнего добровольца, который готовился уже ко второму или третьему штурму. Боец отказался от перевода в тыл, заявив, что хочет оставаться только со своими ребятами. Евкуров убежден, что именно такая самоотверженность и единство являются залогом будущей победы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация «рано или поздно» закончится безусловной победой РФ. Российский лидер призвал народ сохранять чувство единения.
Почему бойцы рвутся на СВО даже после ранения и зачем генерал армии носит солдатские берцы: интервью замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.