Генерал Евкуров: Бойцы едут на СВО не за деньгами, они мотивированы

«…Деньги не главное. Даже если ребята заключили контракты и им дали эти выплаты. Понятно, что это хорошо для родителей, для жены, для детей. Но в любом случае у них не первичные, даже не вторичные вещи — деньги. А самое главное — они погрузились в этот воинский коллектив, и они готовы с ним до конца идти», — указал Евкуров в программе «Русский дозор Бута и Гамова».