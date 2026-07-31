Генерал Евкуров рассказал об отваге 57-летнего бойца, которая его поразила

Замминистра обороны, генерал армии и Герой России Юнус-Бек Евкуров поделился историей о запоминающейся встрече с бойцом в зоне спецоперации. Военачальник рассказал, как на полигоне разговорился с 57-летним солдатом, который стоял на рубеже в окопе. Подробности он поведал в эфире радио «Комсомольская правда».
«Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: “Как дела, сколько вам лет?” Он: “57 лет”. Такой бодрый, живчик. Я говорю: “Не тяжело вам?” “Нет, нормально”. “С таким возрастом может вас там куда-то?” “Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами”. И мы дальше с ним разговорились. Настолько это по-человечески. Вроде он уже на второй или третий штурм готовится. Где-то у меня фотография с этим парнем есть», — отметил Герой России в программе «Русский дозор Бута и Гамова».
Евкуров подчеркнул, что именно такие самоотверженные люди сейчас сражаются за Родину, и выразил уверенность, что с таким настроем победа обязательно будет за нами. Отвечая на вопрос о распространенном мнении, будто люди едут в зону СВО лишь ради заработка, генерал категорически опроверг это утверждение. Он пояснил, что даже при заключении контрактов и получении выплат материальная сторона для бойцов не является главной или даже второстепенной целью.
Почему бойцы рвутся на СВО даже после ранения и зачем генерал армии носит солдатские берцы: интервью замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.