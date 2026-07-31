Генерал Евкуров рассказал об отваге 57-летнего бойца, которая его поразила

«Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: “Как дела, сколько вам лет?” Он: “57 лет”. Такой бодрый, живчик. Я говорю: “Не тяжело вам?” “Нет, нормально”. “С таким возрастом может вас там куда-то?” “Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами”. И мы дальше с ним разговорились. Настолько это по-человечески. Вроде он уже на второй или третий штурм готовится. Где-то у меня фотография с этим парнем есть», — отметил Герой России в программе «Русский дозор Бута и Гамова».