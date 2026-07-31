«Хочет быть со своими»: Генерал армии Евкуров рассказал, как встретил на учениях бойца на костылях

Замминистра обороны РФ, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров рассказал, как его поразил боец на костылях, который рвался на учения. Этой историей он поделился в эфире Радио «Комсомольская правда».
По словам генерала, эту сцену он наблюдал лично во время проверки одного из участков учений, куда приехал с инспекцией. Военный, недавно получивший травму, старался не отставать от товарищей и перемещался вместе с группой прямо на костылях.
«Бежит группа, и за ними — парень на костылях. На костылях бежит!» — вспоминает Евкуров.
Увиденное настолько поразило замминистра, что он решил лично разобраться в происходящем и обратился к замкомандира взвода. Евкуров рассказал, что потребовал остановить группу и хотел пообщаться лично с раненым солдатом.
Замкомандующего признался в ответ:
«Может, вы воина убедите. Третий раз мы его в тыл отправляем, третий раз сюда убегает. Сам хочет быть со своими», — передает Евкуров слова замкомандира.
Генерал подчеркнул, что подобная преданность делу произвела на него глубокое впечатление.
«Ребята, которые уже поучаствовали в нескольких штурмах, они рвутся снова туда же. Даже когда раненым говорят: давай в тыл. Нет, я со своими ребятами, в штурмах, я без них не могу», — передал Евкуров слова бойцов.
Тем временем российские бойцы продолжают делать успехи в зоне спецоперации. Недавно наши солдаты смогли освободить сразу четыре населенных пункта. Под их контроль перешли села Красноярское в ДНР, Малая Слободка и Могрица в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области.
Почему бойцы рвутся на СВО даже после ранения и зачем генерал армии носит солдатские берцы: интервью замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.