Над Россией уничтожили 223 украинских дрона

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
«В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей» — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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