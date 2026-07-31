Chevron, власти США, Казахстана и Каспийского региона обсуждают гарантии КТК

Американская компания Chevron обсуждает с правительствами США, Казахстана и Каспийского региона гарантии бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), акционером которого является. Об этом заявил глава корпорации Майк Вирт.
«Мы работаем с правительствами региона, США, Казахстана, чтобы гарантировать бесперебойную работу трубопровода», — сказал он.
По словам главы корпорации, теоретически Chevron могла бы перенаправить часть нефти через Каспий или поставить по железной дороге. Однако КТК является основным маршрутом этой продукции на рынок и компания является крупнейшим грузоотправителем, но не единственным.
Вирт отметил, что все участники КТК очень сильно стремятся сохранить его работающим, длительная остановка проекта маловероятна.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим своими атаками на инфраструктуру КТК наносит удары по России, Казахстану и США.
Напомним, 19 июля два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море были атакованы беспилотниками ВСУ. На борту судов находятся международные экипажи.