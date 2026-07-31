Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили три судна с помощью БПЛА «Герань» и «Гербера» и снаряда «Ланцет»

Армия России нанесла удары по судам, используемым в интересах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили беспилотными летательными аппаратами «Герань» и «Гербера», а также барражирующим боеприпасом «Ланцет» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других грузов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что по трем судам, которые участвовали в транспортировке вооружения и имущества военного назначения, нанесли четыре удара. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены.

«Также был нанесен удар по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением одного барражирующего боеприпаса “Ланцет”, — отмечается в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска поразили четыре судна с грузами военного назначения, находившихся в портах «Одесса» и «Южный», а также на переходе морем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше