ВС РФ поразили три судна с помощью БПЛА «Герань» и «Гербера» и снаряда «Ланцет»

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили беспилотными летательными аппаратами «Герань» и «Гербера», а также барражирующим боеприпасом «Ланцет» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других грузов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что по трем судам, которые участвовали в транспортировке вооружения и имущества военного назначения, нанесли четыре удара. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены.
«Также был нанесен удар по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением одного барражирующего боеприпаса “Ланцет”, — отмечается в сообщении.
Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска поразили четыре судна с грузами военного назначения, находившихся в портах «Одесса» и «Южный», а также на переходе морем.