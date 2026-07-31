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ВС РФ поразили три судна в Чёрном море беспилотниками «Герань» и «Гербера»

Минобороны сообщило о нанесении ударов по судам, перевозивших военные грузы в Чёрном море.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ с помощью беспилотников «Герань», «Гербера» и «Ланцет» поразили три судна, перевозивших военные грузы в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня, 31 июля, были нанесены четыре удара по трем морским судам, участвующим в транспортировке вооружения и имущества военного назначения», — гласит сообщение военного ведомства.

Отмечается, что тремя ударными БПЛА «Герань-2 сикер» и «Гербера сикер» были поражены два сухогруза южнее Одессы, а также «Ланцетом» нанесен удар по судну на рейде порта Черноморск.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки над территорией России было уничтожено свыше 200 украинских беспилотных аппаратов.

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