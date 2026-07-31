Балицкий назвал причину перебоев с водоснабжением в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. ВСУ ведут огонь по энергетической инфраструктуре Запорожской области, напряжения не хватает для обеспечения работы насосов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в интервью «ЗаТВ», опубликованном в «Максе».
«Проблема заключается именно в обеспечении, в том, что у нас нестабильное и несоответствующее стандарту напряжение, что не позволяет работать всем насосам, которые должны работать и обеспечить [водоснабжение]. То есть воды у нас достаточно фактически, а вот для того, чтобы подать ее, должна работать опять же комплексная система водоподведения и водоотведения. Чтобы продавить на девятый этаж воду, нужна достаточно стабильная работа насоса. И насос должен работать в том ритме, в котором он запланирован. У нас эти параметры не обеспечиваются в системе электричества. Поэтому ставим генераторы, ставим системы, которые нам это позволят. Мы их все прячем от украинских ударов», — сказал он.
Балицкий подчеркнул, что ВСУ наносят удары и по генераторам. «К сожалению, бьют во все чувствительные, ощутимо болезненные точки. Поэтому мы сейчас создаем контур полностью, который позволит нам получать воду и, соответственно, ее обеспечивать, надеюсь, на все этажи. Поэтому комплексная программа у нас есть, мы идем по этой программе. В ближайшее время, я надеюсь, что мы сможем отчитаться перед жителями области о том, что вода в доступе у каждого человека. Мы очень серьезно готовимся к зиме, мы это видим, понимаем, поэтому готовимся к худшему, надеемся на лучшее», — отметил губернатор.