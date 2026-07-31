Балицкий назвал причину перебоев с водоснабжением в Запорожской области

«Проблема заключается именно в обеспечении, в том, что у нас нестабильное и несоответствующее стандарту напряжение, что не позволяет работать всем насосам, которые должны работать и обеспечить [водоснабжение]. То есть воды у нас достаточно фактически, а вот для того, чтобы подать ее, должна работать опять же комплексная система водоподведения и водоотведения. Чтобы продавить на девятый этаж воду, нужна достаточно стабильная работа насоса. И насос должен работать в том ритме, в котором он запланирован. У нас эти параметры не обеспечиваются в системе электричества. Поэтому ставим генераторы, ставим системы, которые нам это позволят. Мы их все прячем от украинских ударов», — сказал он.