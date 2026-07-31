ВС России поразили суда с военными грузами в Одесской области

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее пояснял, что морской маршрут используется киевским режимом в качестве круглосуточного канала поставки вооружений. По его словам, за три года через одесские порты проследовало порядка восьми тысяч судов с военными грузами, что и является причиной ударов по данным объектам.