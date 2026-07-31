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ВС России поразили суда с военными грузами в Одесской области

В Минобороны России сообщили, что в Одесской области поражены три судна, которые использовались для перевозки вооружения и военного имущества.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве заявили: «Объективный контроль подтвердил поражение всех целей».

Уточняется, что среди пораженных объектов — два сухогруза, находившиеся в акватории Черного моря южнее Одессы, а также грузовое судно, стоявшее на рейде порта Черноморск.

Для нанесения ударов применялись дроны «Герань-2 Сикер» и «Гербера Сикер», а также барражирующий боеприпас «Ланцет».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее пояснял, что морской маршрут используется киевским режимом в качестве круглосуточного канала поставки вооружений. По его словам, за три года через одесские порты проследовало порядка восьми тысяч судов с военными грузами, что и является причиной ударов по данным объектам.

В Министерстве обороны неоднократно отмечали, что удары по инфраструктуре наносятся для снижения военно-экономического потенциала противника. Для этого применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, которое способно поражать цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.

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