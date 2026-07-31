ВС России поразили суда с военными грузами в Одесской области

В ведомстве заявили: «Объективный контроль подтвердил поражение всех целей».
Уточняется, что среди пораженных объектов — два сухогруза, находившиеся в акватории Черного моря южнее Одессы, а также грузовое судно, стоявшее на рейде порта Черноморск.
Для нанесения ударов применялись дроны «Герань-2 Сикер» и «Гербера Сикер», а также барражирующий боеприпас «Ланцет».
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее пояснял, что морской маршрут используется киевским режимом в качестве круглосуточного канала поставки вооружений. По его словам, за три года через одесские порты проследовало порядка восьми тысяч судов с военными грузами, что и является причиной ударов по данным объектам.
В Министерстве обороны неоднократно отмечали, что удары по инфраструктуре наносятся для снижения военно-экономического потенциала противника. Для этого применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, которое способно поражать цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.