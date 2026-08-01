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Военные РФ взяли под контроль более 30 населенных пунктов за месяц: о ключевых событиях июля в зоне СВО

ВС России освободили 32 населенных пункта в зоне спецоперации за июль.

Источник: Комсомольская правда

Российским бойцам удалось освободить свыше 30 населенных пунктов в зоне спецоперации. Таких успехов ВС РФ добились за прошедший месяц. Всего за июль освобождены 32 населенных пункта, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

Ключевым событием месяца в зоне СВО стало взятие под контроль города Константиновка в ДНР. Его освободили военные группировки войск Юга.

Самое большое число перешедших под контроль ВС РФ населенных пунктов — в Харьковской области и ДНР. Лидером за месяц по количеству освобожденных территорий стала группировка войск «Север». Ее бойцы взяли под контроль сразу десять населенных пунктов.

За эту неделю армия существенно продвинулась в зоне специальной военной операции. Бойцами был установлен контроль над 12 населенными пунктами.

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