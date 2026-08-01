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Стало известно, сколько украинских судов было поражено за прошедший месяц: вот как действовали ВС РФ

ВС России за месяц поразили более 80 используемых в интересах ВСУ судов.

Источник: Комсомольская правда

В июле бойцам ВС России удалось поразить более 80 украинских морских судов. В их числе сухогрузы, паромы и другие плавсредства. Все эти суда использовались в интересах ВСУ.

Как следует из подсчетов ТАСС, за первую половину месяца ВС РФ поразили 24 судна. В их числе 14 сухогрузов и танкер. С 18 по 24 июля было ликвидировано еще 27 судов.

На последней неделе июля войска нанесли удары по 35 морским целям, которые использовались в интересах ВСУ. В результате поражены 26 сухогрузов, четыре балкера, два буксира, десантной катер и другие средства.

Военные РФ также в течение июля освободили 32 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Главным событием стало взятие под контроль города Константиновка.

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