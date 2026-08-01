Над Севастополем отражают атаку ВСУ: жителей призвали оставаться в безопасных местах

Севастополь ночью 1 августа подвергается ударам ВСУ. Атаку отражают силы ПВО и мобильные огневые группы. Всего к настоящему моменту перехвачено семь БПЛА. Так уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в «Макс».
Он призвал жителей оставаться в безопасных местах. Воздушная тревога в городе действует с вечера 31 июля. По данным губернатора, боевая работа продолжается.
«Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — оповестил Михаил Развожаев.
Прошлой ночью в результате ударов ВСУ в Севастополе погиб один человек. Украинские боевики атаковали гражданские цели. Всего ликвидировано десять дронов ВСУ. Погибший мирный житель находился на улице в момент ударов. В городе была объявлена воздушная тревога.