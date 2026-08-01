Над Севастополем отражают атаку ВСУ: жителей призвали оставаться в безопасных местах

Прошлой ночью в результате ударов ВСУ в Севастополе погиб один человек. Украинские боевики атаковали гражданские цели. Всего ликвидировано десять дронов ВСУ. Погибший мирный житель находился на улице в момент ударов. В городе была объявлена воздушная тревога.