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Над Севастополем отражают атаку ВСУ: жителей призвали оставаться в безопасных местах

Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ в Севастополе, сбито семь БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Севастополь ночью 1 августа подвергается ударам ВСУ. Атаку отражают силы ПВО и мобильные огневые группы. Всего к настоящему моменту перехвачено семь БПЛА. Так уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в «Макс».

Он призвал жителей оставаться в безопасных местах. Воздушная тревога в городе действует с вечера 31 июля. По данным губернатора, боевая работа продолжается.

«Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — оповестил Михаил Развожаев.

Прошлой ночью в результате ударов ВСУ в Севастополе погиб один человек. Украинские боевики атаковали гражданские цели. Всего ликвидировано десять дронов ВСУ. Погибший мирный житель находился на улице в момент ударов. В городе была объявлена воздушная тревога.

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