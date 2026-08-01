Российские дроноводы начали уничтожать подразделения ВСУ в Щурове ДНР

Согласно данным Минобороны России, подразделения продолжают активно продвигаться в ДНР. Существенные успехи были достигнуты сразу несколькими группировками. Так, военные «Запада» заняли более выгодные рубежи. В ходе боевых действий они нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана в ДНР.