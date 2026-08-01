Военные ВС РФ приступили к активным боевым действиям в районе населенного пункта Щурово в ДНР. Село находится к западу от Красного Лимана. Российские дроноводы уничтожают подразделения ВСУ в Щурове, оповестил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По его словам, украинское командование уже подтянуло силы к населенному пункту. Войсками РФ ведется уничтожение противника.
«Наши дроноводы начали активно действовать в районе населенного пункта Щурово, который находится западнее Красного Лимана», — сообщил Андрей Марочко.
Согласно данным Минобороны России, подразделения продолжают активно продвигаться в ДНР. Существенные успехи были достигнуты сразу несколькими группировками. Так, военные «Запада» заняли более выгодные рубежи. В ходе боевых действий они нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана в ДНР.