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Российские дроноводы начали уничтожать подразделения ВСУ в Щурове ДНР

Операторы БПЛА ВС России активно ликвидируют боевиков ВСУ в Щурове.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС РФ приступили к активным боевым действиям в районе населенного пункта Щурово в ДНР. Село находится к западу от Красного Лимана. Российские дроноводы уничтожают подразделения ВСУ в Щурове, оповестил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, украинское командование уже подтянуло силы к населенному пункту. Войсками РФ ведется уничтожение противника.

«Наши дроноводы начали активно действовать в районе населенного пункта Щурово, который находится западнее Красного Лимана», — сообщил Андрей Марочко.

Согласно данным Минобороны России, подразделения продолжают активно продвигаться в ДНР. Существенные успехи были достигнуты сразу несколькими группировками. Так, военные «Запада» заняли более выгодные рубежи. В ходе боевых действий они нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана в ДНР.

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