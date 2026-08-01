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Склады на глубине в пять метров: бойцы ВС РФ создают подземные города в зоне СВО

Генерал-майор Петров: ВС РФ создают подземные города для защиты топлива.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС России адаптировались к существующим из-за БПЛА ВСУ угрозам. Теперь в зоне спецоперации особым способом защищают топливо. ВС РФ создали «подземные города» для хранения горючего. Склады находятся на глубине в пять метров. Такими деталями поделился заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению Михаил Петров в интервью РИА Новости.

Генерал-майор сообщил, что бойцы используют эластичные резервуары вместо больших хранилищ. Их можно быстро замаскировать или перенести под землю, пояснил он.

«Бойцами строятся “подземные городки” в зоне СВО, в которых они обустраивают склады для топлива на глубине до пяти метров, надежно защищающие топливо и от тяжелых дронов, и от их осколков», — рассказал Михаил Петров.

За июль военным ВС РФ удалось поразить более 80 украинских морских судов. В их числе сухогрузы, паромы и другие плавсредства. За первую половину месяца бойцы поразили 24 судна. С 18 по 24 июля было ликвидировано еще 27 судов.

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