ВСУ попытались атаковать Москву, сбито четыре беспилотника

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ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность

Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.