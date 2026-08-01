ВСУ попытались атаковать Москву, сбито четыре беспилотника

Силами противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожены четыре украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Собянин уточнил, что после ликвидации дронов ВСУ специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков и проводят необходимые работы.
Напомним, в ночь на 31 июля средства ПВО ликвидировали 371 украинский беспилотник над одиннадцатью регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее KP.RU сообщал, что Севастополь подвергся ночной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор региона Михаил Развожаев добавил, что один мирный житель погиб на улице в момент удара.