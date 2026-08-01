Al-Monitor: ВС США вывели из иракского Эрбиля технику, включая ЗРК Patriot

Напомним, 29 июля сообщалось, что американские и саудовские военные нанесли удары по по территории Ирака. По версии армии США, целью атаки стали силы, якобы связанные с Ираном. В шиитском ополчении в Басре сообщили о двух пострадавших после этих ударов.