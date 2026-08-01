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Al-Monitor: ВС США вывели из иракского Эрбиля технику, включая ЗРК Patriot

Портал Al-Monitor сообщил о выводе американцами из иракского Эрбиля войск и тяжёлой техники, в том числе зенитных установок Patriot.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Вооружённые силы США вывели из аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане основную часть войск и тяжёлой техники, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, сообщил портал Al-Monitor со ссылкой на источники.

«Мобильные ЗРК Patriot для обнаружения и перехвата ракет, беспилотников и других воздушных целей противника уже выведены с военного объекта… “— сказано в материале.

Уточняется, что передислокация сил началась на прошлой неделе. Один из собеседников портала заявил, что такое решение связано с тем, что США перестали рассматривать Иракский Курдистан как-то приоритетное направление.

По его словам, вместо этого американская сторона стремится сконцентрировать своё внимание на Персидском заливе и Иордании. В публикации отмечается, что вывод Patriot из Ирака заставляет задуматься о количестве оставшихся у США установок ЗРК в регионе.

Региональные чиновники, в свою очередь, утверждают, что передислокация войск и техники из Эрбиля является «стандартным шагом». Они подчёркивают, что такие действия якобы предусмотрены обязательствами США по выводу военных с иракской территории.

Напомним, 29 июля сообщалось, что американские и саудовские военные нанесли удары по по территории Ирака. По версии армии США, целью атаки стали силы, якобы связанные с Ираном. В шиитском ополчении в Басре сообщили о двух пострадавших после этих ударов.

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