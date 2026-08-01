Al-Monitor: ВС США вывели из иракского Эрбиля технику, включая ЗРК Patriot

Вооружённые силы США вывели из аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане основную часть войск и тяжёлой техники, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, сообщил портал Al-Monitor со ссылкой на источники.
«Мобильные ЗРК Patriot для обнаружения и перехвата ракет, беспилотников и других воздушных целей противника уже выведены с военного объекта… “— сказано в материале.
Уточняется, что передислокация сил началась на прошлой неделе. Один из собеседников портала заявил, что такое решение связано с тем, что США перестали рассматривать Иракский Курдистан как-то приоритетное направление.
По его словам, вместо этого американская сторона стремится сконцентрировать своё внимание на Персидском заливе и Иордании. В публикации отмечается, что вывод Patriot из Ирака заставляет задуматься о количестве оставшихся у США установок ЗРК в регионе.
Региональные чиновники, в свою очередь, утверждают, что передислокация войск и техники из Эрбиля является «стандартным шагом». Они подчёркивают, что такие действия якобы предусмотрены обязательствами США по выводу военных с иракской территории.
Напомним, 29 июля сообщалось, что американские и саудовские военные нанесли удары по по территории Ирака. По версии армии США, целью атаки стали силы, якобы связанные с Ираном. В шиитском ополчении в Басре сообщили о двух пострадавших после этих ударов.