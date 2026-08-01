Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У военных ВСУ слабая подготовка: боевики не умеют пользоваться оружием

Боец Омар: пленные ВСУ не умеют пользоваться оружием.

Источник: Комсомольская правда

Пленные военные ВСУ нередко имеют слабую подготовку и не всегда умеют обращаться с оружием. Об этом сообщил замкомандира батальона 11-го танкового полка группировки «Север» с позывным «Омар».

Боец отметил, что во время боевых столкновений российские военные неоднократно сталкивались с недостаточным уровнем подготовки противника.

«Там очень много зэков. По рассказу одного из них, он второй день на передовой. Человек, который даже не умеет ни с какой стороны подходить к оружию», — сказал «Омар» для РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что пленные иностранные наемники избегают признания своего участия в боевых действиях на стороне Украины. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, они утверждают, что выполняли исключительно задачи в тылу.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше