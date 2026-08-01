Пленные военные ВСУ нередко имеют слабую подготовку и не всегда умеют обращаться с оружием. Об этом сообщил замкомандира батальона 11-го танкового полка группировки «Север» с позывным «Омар».
Боец отметил, что во время боевых столкновений российские военные неоднократно сталкивались с недостаточным уровнем подготовки противника.
«Там очень много зэков. По рассказу одного из них, он второй день на передовой. Человек, который даже не умеет ни с какой стороны подходить к оружию», — сказал «Омар» для РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщал, что пленные иностранные наемники избегают признания своего участия в боевых действиях на стороне Украины. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, они утверждают, что выполняли исключительно задачи в тылу.