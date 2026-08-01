Украинские военнослужащие занимаются мародерством в городе Дружковка в Донецкой Народной Республике и вывозят имущество жителей. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом», — сказал эксперт для ТАСС.
По словам Марочко, поступают сообщения о том, что боевики ВСУ в ночное время вывозят награбленные вещи на военных грузовиках.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские военные становятся проводниками для ВС России. Бойцы ВСУ встречают российские диверсионно-разведывательные группы на нашем берегу и показывают безопасные проходы. После они сдаются в плен.