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ВСУ занимаются мародерством в ДНР: боевики ночами вывозят награбленное

Марочко: ВСУ грабят дома в Дружковке и вывозят имущество жителей.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военнослужащие занимаются мародерством в городе Дружковка в Донецкой Народной Республике и вывозят имущество жителей. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом», — сказал эксперт для ТАСС.

По словам Марочко, поступают сообщения о том, что боевики ВСУ в ночное время вывозят награбленные вещи на военных грузовиках.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские военные становятся проводниками для ВС России. Бойцы ВСУ встречают российские диверсионно-разведывательные группы на нашем берегу и показывают безопасные проходы. После они сдаются в плен.

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