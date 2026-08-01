В Сумской области группировка «Север» создаёт подземные склады с припасами

Подразделения службы обеспечения российской группировки войск «Север» в зоне её ответственности на сумском направлении создают под землёй подземные склады с провизией и столовые для личного состава, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Кроме того, на территориях в тылу для бойцов развертываются полевые банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни и пункты выдачи воды.
«В таких районах военнослужащие могут не только восстановить силы, но и получить психологическую разгрузку», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ подчеркнули, что специалисты тыловых служб каждый день снабжают подразделения всем необходимым: горючим, смазочными материалами, боеприпасами и продовольствием. Грузы доставляются до позиций с учётом текущей оперативной ситуации.
В случае риска атак вражеских беспилотников вместо использования грузовых автомобилей снабжение ведется с применением багги, мотоциклов и дронов.
Напомним, ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота с Днём тыла ВС РФ, который отмечается 1 августа. Он отметил весомый вклад, который тыловые подразделения вносят в укрепление оборонного потенциала страны.