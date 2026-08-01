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Семь беспилотников сбили над Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В ночь на 1 августа в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Над регионом военные отразили удар беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Канал Владимира Константинова в МАКС

Первый раз сирены включили в 23:47. Об уничтожении дронов губернатор сообщил в 1:25.

«Сбито семь БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны», — сообщал он в МАКС.

Первую тревогу отменили в 2:23, но уже в 3:16 сирены включили снова на 20 минут. В третий раз воздушную тревогу объявили в 4:29. Отмена опасности была объявлена к утру — в 5:44.

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