Семь беспилотников сбили над Севастополем

Первый раз сирены включили в 23:47. Об уничтожении дронов губернатор сообщил в 1:25.
«Сбито семь БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны», — сообщал он в МАКС.
Первую тревогу отменили в 2:23, но уже в 3:16 сирены включили снова на 20 минут. В третий раз воздушную тревогу объявили в 4:29. Отмена опасности была объявлена к утру — в 5:44.
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