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ВСУ начали маскировать дроны под птиц: что это даёт

Боец Воган: ВСУ стали применять дроны, замаскированные под птиц.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные фиксируют случаи применения Вооруженными силами Украины беспилотников самолетного типа, которые визуально имитируют птиц. Такие аппараты оснащены машущими крыльями, что значительно затрудняет их визуальное обнаружение с земли. Об этом сообщил техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным Воган в беседе с ТАСС.

Воган рассказал, что в тыловых районах участилась работа украинских дронов «Хорнет», которые маскируются под парящую птицу. По его словам, визуально такой беспилотник практически невозможно отличить от настоящей птицы, пока он не начнет активно махать крыльями в непосредственной близости от цели. Боец отметил, что это создает дополнительные сложности для своевременного реагирования.

Также Воган сообщил о сложностях логистической ситуации из-за активности вражеских БПЛА. Он пояснил, что теперь доставка боеприпасов и других грузов на грузовых автомобилях возможна лишь на расстояние до 40 километров от линии боевого соприкосновения, так как дальнейшее продвижение становится слишком опасным даже при наличии огневого сопровождения. На следующем 20-километровом участке военные используют менее габаритный транспорт, например, багги «Улан» и автомобили «буханка».

В Минобороны России рассказали, что за ночь 31 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей.

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