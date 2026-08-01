ВСУ начали маскировать дроны под птиц: что это даёт

Также Воган сообщил о сложностях логистической ситуации из-за активности вражеских БПЛА. Он пояснил, что теперь доставка боеприпасов и других грузов на грузовых автомобилях возможна лишь на расстояние до 40 километров от линии боевого соприкосновения, так как дальнейшее продвижение становится слишком опасным даже при наличии огневого сопровождения. На следующем 20-километровом участке военные используют менее габаритный транспорт, например, багги «Улан» и автомобили «буханка».