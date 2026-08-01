Средства ПВО сбили 274 украинских беспилотника за ночь

Минувшей ночью российские военные отразили очередную массированную атаку украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 274 дрона самолетного типа над российскими регионами и акваториями морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями. Кроме того, цели уничтожались над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем.
Оборонное ведомство уточнило, что атака также была отражена над акваториями Черного и Азовского морей.
Стоит отметить, что за предыдущую ночь российские системы ПВО уже демонстрировали высокую эффективность, уничтожив 371 украинский беспилотник.