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Средства ПВО уничтожили 274 беспилотника над территорией России за ночь

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Данные об этом 1 августа привело Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению оборонного ведомства, перехват и уничтожение 274 украинских беспилотников самолетного типа осуществлялся дежурными средствами ПВО в период с 20:00 мск 31 июля до 7:00 мск 1 августа.

Отмечается, что уничтожение дронов произошло над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями. Также перехваты выполнялись в воздушном пространстве Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в тот же день доложил о перехвате силами ПВО более 20 украинских аппаратов в небе над Таганрогом и еще четырьмя районами региона. По его словам, в результате атаки жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

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