Средства ПВО уничтожили 274 беспилотника над территорией России за ночь

Согласно сообщению оборонного ведомства, перехват и уничтожение 274 украинских беспилотников самолетного типа осуществлялся дежурными средствами ПВО в период с 20:00 мск 31 июля до 7:00 мск 1 августа.
Отмечается, что уничтожение дронов произошло над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями. Также перехваты выполнялись в воздушном пространстве Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в тот же день доложил о перехвате силами ПВО более 20 украинских аппаратов в небе над Таганрогом и еще четырьмя районами региона. По его словам, в результате атаки жертв и разрушений на земле не зафиксировано.