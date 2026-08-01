Средства ПВО уничтожили 274 беспилотника над территорией России за ночь

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в тот же день доложил о перехвате силами ПВО более 20 украинских аппаратов в небе над Таганрогом и еще четырьмя районами региона. По его словам, в результате атаки жертв и разрушений на земле не зафиксировано.