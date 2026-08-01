ВС России нанесли массированные удары по предприятиям ВПК в Киеве и области

В ведомстве заявили: «сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киев и Киевской области, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы».