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ВС России нанесли массированные удары по предприятиям ВПК в Киеве и области

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, задействованным в военных целях, в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве заявили: «сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киев и Киевской области, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы».