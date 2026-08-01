ВСУ перебрасывают две бригады в Черниговскую область для накопления резервов

По сведениям собеседника агентства, в приграничную зону направляются боевые группы из состава 1-й отдельной бригады теробороны, а также подразделения 118-й механизированной бригады. Источник уточнил, что эти части ранее уже были передислоцированы из Запорожской области в Сумскую, а теперь их перебрасывают в лесные массивы Черниговщины.