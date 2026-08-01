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ВСУ перебрасывают две бригады в Черниговскую область для накопления резервов

ВСУ начали формировать резервы у границ Черниговской области.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ стягивают дополнительные бригады к границам Черниговской области, формируя резервы для возможных действий. Об сообщает ТАСС со ссылкой на данные в российских силовых структурах.

По сведениям собеседника агентства, в приграничную зону направляются боевые группы из состава 1-й отдельной бригады теробороны, а также подразделения 118-й механизированной бригады. Источник уточнил, что эти части ранее уже были передислоцированы из Запорожской области в Сумскую, а теперь их перебрасывают в лесные массивы Черниговщины.

Ранее группировка «Север» завершила освобождение села Веровка. Этот успех позволил создать тактическое окружение вокруг поселка Белый Колодезь в Харьковской области.

Специалисты отмечают, что взятие Веровки не только увеличивает безопасную зону, но и полностью замыкает кольцо вокруг Белого Колодезя. В районе этого поселка идут активные боестолкновения, и сейчас противник оказался в крайне затруднительном положении.

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