Аэропорт Казани временно закрыт на приём и выпуск рейсов утром 1 августа

По данным ведомства, ограничения также коснулись аэропортов Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево), Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар. Время снятия ограничений пока не объявлено. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта.
Ограничения в аэропорту совпали с масштабным городским праздником — авиашоу «Я выбираю небо!», которое анонсировали 1 августа у Центра семьи «Казан». С 10:00 до 22:00 будут перекрыты отдельные участки улиц Сибгата Хакима и Бондаренко, а с 12:00 до 18:00 закрыта акватория Казанки для маломерных судов.
Ранее, 31 июля, в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности. В ночь на 31 июля силы ПВО отражали атаки БПЛА в Казани и Нижнекамске, а на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание, которое оперативно потушили.