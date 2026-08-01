Аэропорт Казани временно закрыт на приём и выпуск рейсов утром 1 августа

Ограничения в аэропорту совпали с масштабным городским праздником — авиашоу «Я выбираю небо!», которое анонсировали 1 августа у Центра семьи «Казан». С 10:00 до 22:00 будут перекрыты отдельные участки улиц Сибгата Хакима и Бондаренко, а с 12:00 до 18:00 закрыта акватория Казанки для маломерных судов.