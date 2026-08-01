Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Казани временно закрыт на приём и выпуск рейсов утром 1 августа

Утром 1 августа 2026 года аэропорт Казани временно приостановил приём и выпуск воздушных судов. Ограничения введены Росавиацией в рамках дополнительных мер безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

По данным ведомства, ограничения также коснулись аэропортов Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево), Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар. Время снятия ограничений пока не объявлено. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта.

Ограничения в аэропорту совпали с масштабным городским праздником — авиашоу «Я выбираю небо!», которое анонсировали 1 августа у Центра семьи «Казан». С 10:00 до 22:00 будут перекрыты отдельные участки улиц Сибгата Хакима и Бондаренко, а с 12:00 до 18:00 закрыта акватория Казанки для маломерных судов.

Ранее, 31 июля, в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности. В ночь на 31 июля силы ПВО отражали атаки БПЛА в Казани и Нижнекамске, а на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание, которое оперативно потушили.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше