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Российские войска поразили предприятия ВПК в Киеве и Киевской области

Удары по объектам ВПК на Украине нанесли высокоточным оружием.

Источник: Комсомольская правда

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киеве и Киевской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, атака была осуществлена минувшей ночью с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

В оборонном ведомстве уточнили, что целью ударов стали предприятия, задействованные в производстве ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, а также радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, поражению подверглись логистические центры, через которые осуществлялась поставка и хранение данной продукции. Все эти объекты, по данным министерства, использовались для обеспечения нужд украинской армии.

Напомним, минувшей ночью в Киеве местные жители слышали несколько серий мощных взрывов. По данным украинских средств массовой информации, в течение короткого промежутка времени в столице прогремели три эпизода детонаций.