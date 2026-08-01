Российские войска поразили предприятия ВПК в Киеве и Киевской области

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киеве и Киевской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, атака была осуществлена минувшей ночью с использованием высокоточного оружия и беспилотников.
В оборонном ведомстве уточнили, что целью ударов стали предприятия, задействованные в производстве ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, а также радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, поражению подверглись логистические центры, через которые осуществлялась поставка и хранение данной продукции. Все эти объекты, по данным министерства, использовались для обеспечения нужд украинской армии.
Напомним, минувшей ночью в Киеве местные жители слышали несколько серий мощных взрывов. По данным украинских средств массовой информации, в течение короткого промежутка времени в столице прогремели три эпизода детонаций.