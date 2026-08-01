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В Минобороны рассказали об увеличении поставок вооружения с начала СВО

Генерал-полковник Санчик: с начала СВО объемы поставок оружия выросли в 5 раз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С начала специальной военной операции объемы поставок вооружения и техники увеличились в пять раз, средств поражения — в 12 раз, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.

В штабе материально-технического обеспечения ВС РФ состоялось собрание, посвященное 326-летию Дня тыла российской армии.

«С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в пять раз, а средств поражения — в 12 раз. Следует отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением и военной техникой номенклатуры материально-технического обеспечения до 97%», — сказал на собрании Санчик, его слова приводит ведомство.

В свою очередь сокращение сроков восстановления техники до 15% и затрат на капитальный ремонт удалось достичь благодаря вхождению в состав Минобороны РФ трех ремонтных заводов.

«С начала 2026 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в два раза. В штурмовые подразделения только в этом году уже поставлено свыше 15 тысяч единиц мототехники», — сказал Санчик, отметив важность обеспечения передовых подразделений.