В Минобороны рассказали об увеличении поставок вооружения с начала СВО

«С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в пять раз, а средств поражения — в 12 раз. Следует отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением и военной техникой номенклатуры материально-технического обеспечения до 97%», — сказал на собрании Санчик, его слова приводит ведомство.