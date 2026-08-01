ВС России поразили завод «Буревестник» и предприятие «Радиоизмеритель» в Киеве

Помимо этих заводов, российские военные нанесли серию ударов по другим объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые находятся как в самом Киеве, так и в прилегающей области. В Минобороны подчеркнули, что атака проводилась в ночное время суток с применением беспилотных летательных аппаратов и высокоточных средств поражения.