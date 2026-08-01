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ВС России поразили завод «Буревестник» и предприятие «Радиоизмеритель» в Киеве

Российским войскам удалось поразить несколько крупных предприятий ВПК Украины.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночного удара высокоточным оружием в Киеве поражены два ключевых оборонных предприятия — «Радиоизмеритель» и «Буревестник». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, уточнив, что цели были успешно поражены.

«Поражены в городе Киеве: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев (ГП “Радиоизмеритель”), производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет “Нептун-МД”, оперативно-тактических ракет FP-7, −9 и “Гром-2”, а также разрабатывающее инерциальные навигационные системы для БПЛА большой дальности», — уточнили в ведомстве.

Помимо этих заводов, российские военные нанесли серию ударов по другим объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые находятся как в самом Киеве, так и в прилегающей области. В Минобороны подчеркнули, что атака проводилась в ночное время суток с применением беспилотных летательных аппаратов и высокоточных средств поражения.

В оборонном ведомстве пояснили, что все выбранные цели были напрямую задействованы в производстве ракетного вооружения и выпуске беспилотников. Кроме того, под удар попали мощности, используемые для создания радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы, которые активно применяются украинской стороной в зоне боевых действий.

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