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ВС России ударили по предприятию для сборки и хранения дронов ВСУ в Вишневом

Российские войска уничтожили несколько образцов украинской беспилотной техники.

Источник: Комсомольская правда

ВС РФ нанесли точный удар по киевскому предприятию «Киев-21», которое использовалось для сборки и хранения ударных беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны России, среди пораженных образцов техники значатся перехватчики «Дэд Флай», дроны-камикадзе «Оса», а также аппараты «Линк Дрон» и «Тандер».

По данным военного ведомства, целью удара стал логистический центр в населенном пункте Вишневое, где также складировались комплектующие для производства БПЛА.

Накануне российские войска продолжали систематически атаковать портовую инфраструктуру и морские суда, которые задействованы Киевом в военных целях. В Минобороны уточнили, что эти действия входят в плановую работу по срыву поставок вооружений.

В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены. Огонь велся высокоточными средствами, что позволило избежать лишних разрушений.

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