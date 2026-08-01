ВС России ударили по предприятию для сборки и хранения дронов ВСУ в Вишневом

ВС РФ нанесли точный удар по киевскому предприятию «Киев-21», которое использовалось для сборки и хранения ударных беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны России, среди пораженных образцов техники значатся перехватчики «Дэд Флай», дроны-камикадзе «Оса», а также аппараты «Линк Дрон» и «Тандер».