В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь погибла женщина

По предварительным данным, сбитые беспилотники были оснащены поражающими элементами и взрывчатыми веществами. В результате падения обломков и взрывов повреждения получили объекты инфраструктуры и частные владения. Сгорели два частных дома и один автомобиль, еще 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения.