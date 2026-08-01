В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь погибла женщина

В результате атаки погибла 60-летняя женщина. Еще два человека получили ранения: 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями был госпитализирован, 55-летняя женщина получила ожоги, но от медицинской помощи в стационаре отказалась.
По предварительным данным, сбитые беспилотники были оснащены поражающими элементами и взрывчатыми веществами. В результате падения обломков и взрывов повреждения получили объекты инфраструктуры и частные владения. Сгорели два частных дома и один автомобиль, еще 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения.
Городские службы продолжают оценку последствий атаки. Власти Севастополя сообщили, что информация о порядке обращения за фиксацией повреждений и вызовом комиссий будет опубликована дополнительно.
Жителей призвали сообщать об обнаружении подозрительных предметов в экстренные службы по номеру 112 и ориентироваться только на официальные источники информации.