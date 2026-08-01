В Уфе ликвидируют задымление в промзоне на месте падения обломков БПЛА

В регионе отразили удар БПЛА на башкирскую региональную столицу. Режим беспилотная опасность в республике ввели в 08:41 и отменили через три часа, после отражения налета беспилотников ВСУ. Информацию об этом в официальных аккаунтах в сетевых ресурсах разместила пресс-служба регионального подразделения МЧС России.
«Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет», — сообщил глава республики в национальном мессенджере.
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