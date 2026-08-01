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Теплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Теплоход «Янина» затонул в Черном море после атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома.

Источник: Росатом

Нападение двух дронов ВСУ на судно произошло в 130 милях от Новороссийска в 22:00 31 июля. Теплоход принадлежит FESCO (входит в Росатом). Глава госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что это было гражданское судно.

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно», — сказал Алексей Лихачев.

Команда судна покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно, добавили в Росатоме.

«Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам — большое спасибо! Также со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном гражданином Республики Египет, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят. Мир меняется, а понятие “морское братство” продолжает оставаться вечной ценностью!», — добавил Лихачев.

Ранее два танкера подверглись атаке БПЛА на нефтетерминале «Каспийского трубопроводного консорциума» в Черном море. До этого пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море.

Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.

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