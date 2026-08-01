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ВСУ потопили в Черном море контейнеровоз FESCO и «Росатома»

В ночь на 1 августа в Черном море в результате атаки ВСУ затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в «Росатом»). ЧП произошло в 130 морских милях от Новороссийска.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атака на судно началась около 22:00 пятницы. «Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию», — заявил он.

Спаслись все 17 членов экипажа. Большинство подобрало судно «Delphinus», которое ночью выдвинулось в район происшествия. «Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег», — уточнил господин Лихачев и поблагодарил экипаж вертолета Черноморского флота. Отдельную благодарность выразили экипажу торгового судна.

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