ВСУ потопили в Черном море контейнеровоз FESCO и «Росатома»

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атака на судно началась около 22:00 пятницы. «Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию», — заявил он.
Спаслись все 17 членов экипажа. Большинство подобрало судно «Delphinus», которое ночью выдвинулось в район происшествия. «Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег», — уточнил господин Лихачев и поблагодарил экипаж вертолета Черноморского флота. Отдельную благодарность выразили экипажу торгового судна.
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