Дроны ВСУ ударили по теплоходу «Янина» в Черном море, он затонул

Все 17 членов экипажа «Янины» были спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Шестнадцать моряков снял с тонущего судна интернациональный экипаж теплохода Delphinus, который, несмотря на сохранявшуюся опасность повторной атаки дронов, ночью направился к месту крушения. Командовал спасательной операцией капитан — гражданин Египта. Глава «Росатома» выразил благодарность капитану и экипажу судна, оказавшему помощь терпящим бедствие морякам.