Дроны ВСУ ударили по теплоходу «Янина» в Черном море, он затонул

О кораблекрушении, произошедшем примерно в 130 морских милях (около 240 км) от Новороссийска сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, перевозящий гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов», — сказал глава «Росатома».
Он подчеркнул, что атака была совершена в международных водах, и назвал произошедшее не иначе как пиратством и морским разбоем.
Экипаж спасен
Все 17 членов экипажа «Янины» были спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Шестнадцать моряков снял с тонущего судна интернациональный экипаж теплохода Delphinus, который, несмотря на сохранявшуюся опасность повторной атаки дронов, ночью направился к месту крушения. Командовал спасательной операцией капитан — гражданин Египта. Глава «Росатома» выразил благодарность капитану и экипажу судна, оказавшему помощь терпящим бедствие морякам.
Последнего члена экипажа «Янины» обнаружила морская авиация Черноморского флота. Его подняли на борт вертолета и доставили на берег.