Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской

Кадры освобождения села Любицкое. Видео © Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населённый пункт Любицкое Запорожской области», — говорится в сообщении.
Взять под контроль Ольговку удалось благодаря действия подразделений группировки войск «Запад».
Село Любицкое находится в Новониколаевском районе на левом берегу реки Верхняя Терса. По данным на 2009 год, там проживало около 950 человек. Основано в 1856 году выходцами из Курской губернии.
Село Ольговка располагается в Боровском районе близ села Изюмское. Основано в 1685 году. По данным на 2001 год, там проживало примерно 60 человек.
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