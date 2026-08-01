Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской

ВС России освободили Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Кадры освобождения села Любицкое. Видео © Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населённый пункт Любицкое Запорожской области», — говорится в сообщении.

Взять под контроль Ольговку удалось благодаря действия подразделений группировки войск «Запад».

Село Любицкое находится в Новониколаевском районе на левом берегу реки Верхняя Терса. По данным на 2009 год, там проживало около 950 человек. Основано в 1856 году выходцами из Курской губернии.

Село Ольговка располагается в Боровском районе близ села Изюмское. Основано в 1685 году. По данным на 2001 год, там проживало примерно 60 человек.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше