Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 743 беспилотника и 15 управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше