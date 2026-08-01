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Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ

МО: силы ПВО за сутки сбили 743 украинских беспилотника и 15 авиабомб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 743 беспилотника и 15 управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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