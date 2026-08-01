Теплоход затонул в Черном море из-за атаки дронов ВСУ — Росатом

Как сообщили ранее в компании, в ночь на 1 августа в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход «Янина». Команда судна организованно и слаженно покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно.