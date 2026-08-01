Теплоход затонул в Черном море из-за атаки дронов ВСУ — Росатом

«Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», — сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба «Росатома».
Как сообщили ранее в компании, в ночь на 1 августа в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход «Янина». Команда судна организованно и слаженно покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно.
«Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам — большое спасибо! Также со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном гражданином Республики Египет, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят. Мир меняется, а понятие “морское братство” продолжает оставаться вечной ценностью!», — сказал Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, в районе полуночи два морских дрона ВСУ атаковали теплоход. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. «Янина» был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах, подчеркнул Лихачев.