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ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве

ВС РФ поразили емкости с ГСМ в порту Одессы и буксир для БЭК в порту Николаева.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные ударили по объектам транспортной инфраструктуры в Одессе и Николаеве, использующимся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

«В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту “Одесса” — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ; в порту “Николаев” — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», — говорится в публикации.

Ночью российские войска атаковали киевское предприятие Fire Point, производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет «Фламинго».

Также среди пораженных заводов в украинской столице:

«Радиоизмеритель», где выпускали детали для дронов FP-1 и ракет «Нептун-МД»; «Буревестник», отвечающий за создание компонентов для БПЛА и радиолокационной техники; «Киев-25», связанный с производством и хранением комплексов РЭБ Lima; «Киев-21» — место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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