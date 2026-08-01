ВС России снова ударили по портам Одессы и Николаева

«Высокоточным ударом в порту “Одесса” поражены резервуары с ГСМ для ВСУ, в порту “Николаев” — переоборудованный для безэкипажных катеров буксир», — говорится в сообщении.
Российские военные регулярно проводят атаки по украинском портам, которые используются для доставки грузов для украинских вооруженных формирований.
Так, ранее ВС России нанесли серию ударов по объектам портовой и судовой инфраструктуры в Одесской области. Под удар попала инфраструктура порта «Южный», которую использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.
Кроме того, в результате ударов беспилотнками в порту «Николаев» были поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.