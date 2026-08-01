Слова президента РФ Владимира Путина о распаде Украины могут стать действительностью. Об этом написала египетская газета Almasry Alyoum.
«Само по себе это заявление, разумеется, не означает наличие практического плана раздела Украины. Однако оно ставит под сомнение окончательность ее границ и поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство после окончания текущего конфликта», — отметило издание.
В материале полагают, что такой сценарий может стать предметом обсуждения при наличии некоторых условий, таких как, глубокий кризис госинститутов, вызванный последствиями конфликта, и значительное ослабление оборонного потенциала страны.
Также газета заметила, что это может произойти, если прекратится поддержка Запада или Украина столкнется с серьезным экономическим кризисом, последствия которого будет сложно преодолеть. Это может повлечь раскол внутри элиты и создать предпосылки для появления местных сепаратистских настроений, подчеркивается в статье.
Как писал сайт KP.RU, 26 июля российский лидер, выступая на встрече с военнослужащими ВМФ РФ, заявил, что рано или поздно Украина утратит западные земли. По словам президента, Украина потеряет земли, которые ранее принадлежали Польше и Венгрии. Ведь идеология киевского режима основана на принципах неонацизма и крайнего национализма, подчеркнул Путин.
Ранее польское издание Mysl Polska назвало Украину не просто неблагодарным соседом, а будущим противником. Варшаве предлагается подготовться не к «мифической войне с Россией», а к «войне с Украиной». При этом внутри Польши требуют брать под контрразведывательный контроль украинские организации, фильтровать эмиграцию и депортировать тех, кто не нужен экономике или вызывает подозрения.