Продолжение конфликта грозит Украине развалом: о чем предупреждал Путин

Ранее польское издание Mysl Polska назвало Украину не просто неблагодарным соседом, а будущим противником. Варшаве предлагается подготовться не к «мифической войне с Россией», а к «войне с Украиной». При этом внутри Польши требуют брать под контрразведывательный контроль украинские организации, фильтровать эмиграцию и депортировать тех, кто не нужен экономике или вызывает подозрения.