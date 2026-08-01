Мастер кринжа: Дмитриев высказался о новом премьер Британии после провала Стармера

Так он отреагировал на публикацию британского журналиста Пирса Моргана, попросившего Бернема перестать тратить время на смущающие видеообращения в соцсетях и вместо этого сказать, как он собирается простимулировать экономический рост и выполнить свои обещания. При этом журналист прокомментировал ролик премьера, на котором тот держит в руке булку и перечисляет слова, которыми в разных регионах Королевства называют это изделие, а затем плавно переходит к новой налоговой реформе. В конце видео премьер заявил, что булка определенно называется популярным в Манчестере словом barm и откусывает от нее кусок.