Новый премьер-министр Британии Энди Бернем сделал из провала своего предшественника Кира Стармера только один вывод: о создании «кринжовых» видеороликов. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он отреагировал на публикацию британского журналиста Пирса Моргана, попросившего Бернема перестать тратить время на смущающие видеообращения в соцсетях и вместо этого сказать, как он собирается простимулировать экономический рост и выполнить свои обещания. При этом журналист прокомментировал ролик премьера, на котором тот держит в руке булку и перечисляет слова, которыми в разных регионах Королевства называют это изделие, а затем плавно переходит к новой налоговой реформе. В конце видео премьер заявил, что булка определенно называется популярным в Манчестере словом barm и откусывает от нее кусок.
«Нет, он не может (перестать — прим. ред.). Из провала Стармера левые извлекли не (урок о необходимости — прим. ред.) разобраться с первопричинами, плохих решениях по иммиграции, энергетике, и разжигании войны, а кринжовые видео», — написал глава РФПИ в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, ранее новый британский премьер заявил о готовности отправить войска на Украину после заключения мирного соглашения.
Также Бернем обратился к России и сообщил, что Британия «плечом к плечу» с Украиной, и ее поддержка остается непоколебимой. По его словам, Лондон не отступит, пока не добьется некого «прочного и справедливого мира» для Украины.