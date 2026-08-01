Не менее 20 элитных военнослужащих ВСУ уничтожены на складах боеприпасов в Хмельницкой области, где прозвучал взрыв в пятницу 31 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Сообщается, что склады, где произошёл взрыв, принадлежат украинским силам специальных операций (ССО) вооружённых сил Украины.
«В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Украинские силовики предполагают, что склады были уничтожены в результате диверсии, к которой может быть причастен глава местной СБУ Алексей Прокопенко, сказано в публикации. Сообщается, что Прокопенко задержан, проводятся обыски как по коррупционным подозрениям, так и по поиску доказательств его причастности к диверсии.
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