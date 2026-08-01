Не менее 20 элитных военных ВСУ погибли при взрыве в Хмельницкой области, подозревают диверсию

Украинские силовики предполагают, что склады были уничтожены в результате диверсии, к которой может быть причастен глава местной СБУ Алексей Прокопенко, сказано в публикации. Сообщается, что Прокопенко задержан, проводятся обыски как по коррупционным подозрениям, так и по поиску доказательств его причастности к диверсии.