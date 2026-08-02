Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск

«Сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции, нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса», — сказал глава государства в видеообращении.
Президент также напомнил, что в 2026 году исполнится 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, которая соединила Москву и Санкт-Петербург. По его словам, она стала важным этапом в формировании транспортной сети России и способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту.
«Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени», — добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что с тех пор железные дороги в России стали одним из символов надежности и прогресса. Он также отметил, что в памяти народа навсегда сохранятся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества.
«Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов. Всего самого доброго! С праздником вас, дорогие друзья!», — заключил Путин.
День железнодорожника отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.