По Киеву и области нанесен мощный удар: ВС РФ поразили целый ряд предприятий

Под утро 1 августа бойцы ВС России поразили целый ряд предприятий военного назначения в украинской столице. Силы РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистики в Киеве. О результатах атаки сообщили в пресс-службе Минобороны в «Макс».
Как уточняется, удар нанесен высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными БПЛА. Под огнем оказались объекты в Киеве и области. В столице Украины поражены сразу пять целей. В том числе, под ударом ВС РФ оказалось агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ГП «Радиоизмеритель». Здесь производили узлы и компоненты электронной базы для боевых ракет разного типа.
«[Поражено] сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие “Киевский завод “Буревестник”), осуществляющее производство электронных компонентов и различных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ”, — оповестили также в Минобороны.
Помимо вышеуказанных, целями стали промышленное предприятие Киев-111 (ООО «Файер Пойнт»), объект Киев-25 («ПВ ГРУПП Украина») и место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21. Кроме того, поражен объект в Киевской области. ВС РФ атаковали логистический центр Вишневое. Тут боевики ВСУ осуществляли прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для производства БПЛА.
Армия РФ также продолжила нанесение ударов по портам, судам и транспортной инфраструктуре Украины. Все цели связаны с ВСУ. Так, в порту «Одесса» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту «Николаев» силами РФ ликвидирован морской буксир. Его переоборудовали для применения безэкипажных катеров.
В течение дня силы ПВО отражали налет дронов на регионы России. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника. Дроны были ликвидированы сразу над несколькими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края.