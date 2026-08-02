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Марочко рассказал об оставшихся в Красном Лимане группах ДРГ

Украинские боевики пытаются укрываться в городе, чтобы совершать накаты на позиции ВС РФ, сообщил военный эксперт.

Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Малочисленная группировка Вооруженных сил Украины осталась в Красном Лимане (украинское название — Лиман) в ДНР. Это небольшие диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые пытаются укрываться в городе, чтобы совершать накаты на позиции военных РФ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря о группировке противника в Красном Лимане и нахождении его в городе, то это в основном малые диверсионно-разведывательные группы по 2−3 человека. Больше группы нашим разведчикам не встречались. Они сейчас пытаются использовать сложный рельеф местности, разрушенные какие-то инфраструктурные сооружения, здания для укрытия и пытаются там накапливать силы для того, чтобы в дальнейшем осуществить накаты на наши позиции и вернуть утраченные рубежи и позиции», — сказал он.

Марочко уточнил, что при обнаружении ДРГ российские операторы БПЛА их уничтожают.

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