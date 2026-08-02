Марочко рассказал об оставшихся в Красном Лимане группах ДРГ

«Говоря о группировке противника в Красном Лимане и нахождении его в городе, то это в основном малые диверсионно-разведывательные группы по 2−3 человека. Больше группы нашим разведчикам не встречались. Они сейчас пытаются использовать сложный рельеф местности, разрушенные какие-то инфраструктурные сооружения, здания для укрытия и пытаются там накапливать силы для того, чтобы в дальнейшем осуществить накаты на наши позиции и вернуть утраченные рубежи и позиции», — сказал он.