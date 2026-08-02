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Люди пострадали при атаке БПЛА на Саратов, идет работа оперативных служб

Украинские беспилотники повредили инфраструктуру в Саратове и Энгельсе.

Источник: Комсомольская правда

Люди пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратовскую область в ночь на воскресенье 2 августа. Об этом информировал губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Предварительно есть пострадавшие», — написал чиновник в Telegram-канале.

Накануне Минобороны России сообщило о 152 сбитых беспилотниках ВСУ за день.

Последние новости об атаках ВСУ на склады Wildberries в регионах России на 1 августа 2026 года читайте здесь на KP.RU.

Ранее четыре человека пострадали из-за атак дронов ВСУ на Белгородскую область. Также в результате взрыва FPV-дрона ВСУ сгорел автомобиль.

Тем временем мэр Москвы Собянин сообщил, что в июле силами ПВО нейтрализовано 780 беспилотников на подлeте к Москве.

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